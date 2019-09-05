СМИ: Абэ на встрече с Путиным подтвердил намерение работать над мирным договором

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на состоявшихся в четверг во Владивостоке переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать процесс с целью заключения мирного договора. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Курилы отдадут? А что с мирным договором?

Курилы отдадут? А что с мирным договором? Отвечаем на главные вопросы о спорных островах

Со ссылкой на представителя японского правительства оно проинформировало, что Абэ вновь заявил о намерении продвигать переговоры по мирному соглашению, ориентированные в будущее.

По данным агентства, Абэ и Путин подтвердили сроки запуска пилотного проекта по туризму на Курилах. По словам источника, лидеры двух государств подтвердили, что пилотный проект по туризму на Курилах начнется в октябре этого года.