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СМИ: Абэ на встрече с Путиным подтвердил намерение работать над мирным договором

Также, по данным Kyodo, премьер Японии и президент России подтвердили сроки запуска пилотного проекта по туризму на Курилах
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСC
Описание
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ТАСC

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на состоявшихся в четверг во Владивостоке переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил намерение продвигать процесс с целью заключения мирного договора. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Со ссылкой на представителя японского правительства оно проинформировало, что Абэ вновь заявил о намерении продвигать переговоры по мирному соглашению, ориентированные в будущее.

По данным агентства, Абэ и Путин подтвердили сроки запуска пилотного проекта по туризму на Курилах. По словам источника, лидеры двух государств подтвердили, что пилотный проект по туризму на Курилах начнется в октябре этого года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, СиндзоСпор вокруг КурилВЭФ-2019
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