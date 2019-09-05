Евроскептики хотят новый ЕС вместо нынешнего. Зачем?

Объединить 27 стран под началом Франции и Германии. Первому проекту европейского общего дома — плану "Пан-Европа" французского премьера Аристида Бриана — 5 сентября исполняется 90 лет. Именитый государственный деятель верил в возникновение федеративного государства, которое включило бы в себя бо́льшую часть Старого Света. Спустя десятилетия ЕС создан, однако доля евроскептиков среди его жителей растет. Итоги опроса, проведенного социологической службой Eurobarometer в августе 2019 года, неутешительны: только 44% опрошенных в 28 государствах Евросоюза заявили о доверии институтам ЕС. Во Франции и в Италии этот показатель еще ниже: 33 и 37% соответственно. Скептические настроения сказываются на итогах голосований. Выборы в Европарламент в обеих странах завершились победой партий, критиковавших единую Европу. Эти политические силы не требуют немедленного роспуска Евросоюза, однако считают, что в нынешнем виде сохранить его нельзя. Чем может не нравиться ЕС Евроскептики уверены, что под союзом богатых с одной стороны и не слишком обеспеченных наций — с другой изначально заложена бомба замедленного действия. По своей природе такой альянс ведет к тому, что страны, уровень жизни в которых выше, вынуждены помогать бедным соседям деньгами. Те же не особенно благодарны. Предприятия из преуспевающих стран регулярно переносят в не столь зажиточные, поскольку заработная плата там ниже. Из менее развитых в более развитые едут работники, увеличивая нетрудоустроенность в государствах-донорах.

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Некоторым "бедным" также неуютно в Европе. Введение единой валюты подразумевает, что ее рыночный курс выгоден тем, чья экономика сильнее. Менее развитые массово столкнулись с тем, что после вхождения в зону евро их в прошлом конкурентоспособные товары выросли в цене и растеряли часть своих преимуществ. Когда же в 2008 году разразился кризис, оказалось, что смягчить его нельзя. В девальвации евро нуждались Греция и Португалия, но в ЕС сказали им "нет". "Европейские правила в том, что касается стабильности валюты, чрезвычайно ограничивают монетарную политику правительств: мешают запускать механизмы инфляции и девальвации и ограничивают в праве инвестировать в частный сектор. В результате беднеют представители среднего класса", — рассказал в разговоре с ТАСС депутат Европарламента Паоло Боркиа. По его словам, сильный евро нужен странам, делающим ставку на финансы, а остальные только выиграли бы, если бы валюта снизилась в цене. Валюта евро стоит слишком дорого! В денежном союзе, включающем десятки государств, установить курс, устраивающий всех, практически невозможно, а право сильного принадлежит ведущим экономикам. Первое место среди них занимает ФРГ. По данным Международного валютного фонда, реальная стоимость евро в Германии недооценена на 18%, а по меркам Франции и стран юга Европы, наоборот, завышена. Это означает, что из введения евро ФРГ извлекла прямую выгоду. Ее товары продаются лучше, чем могли бы, а французские, итальянские, испанские — хуже. "Слишком высоким курсом евро и объясняется, почему экономика Франции страдает во внешней торговле с другими странами. И не только с Германией, но и с Китаем, Соединенными Штатами. Отсюда и прогрессирующая деиндустриализация — переезд предприятий в другие страны", — рассказал в беседе с ТАСС французский экономист Жак Сапир. По его мнению, адекватная рынку цена национальной валюты была бы на треть ниже нынешней, но "об этом и говорить не приходится". "Поскольку мы отказались от наших денег в пользу евро", — поясняет эксперт.

Недополученные экономикой средства оборачиваются высокой безработицей. "Чтобы она во Франции снижалась, нужен рост ВВП не менее 1,3%. Из моих подсчетов видно, что введение евро напрямую ответственно за наличие у нас от полутора до двух миллионов безработных", — резюмирует Сапир. Страны юга Европы настаивают на снижении курса евро, но понимания у Германии не находят. Из европейского руководства приходят встречные требования: сдерживать инфляцию и соблюдать бюджетную дисциплину — основу функционирования европейской финансовой системы. Прекратите переносить заводы Денежные трудности и членство в Европейском союзе увязывают не только экономисты, но и синие воротнички — сотрудники предприятий, уволенных из-за переноса их места работы в страну по соседству. По сведениям Европейской организации по улучшению условий жизни и труда, из 752 фирм, решивших свернуть свой бизнес, половина перебралась недалеко — в другое государство ЕС. Чаще всего перебежчиков принимает Польша. Уникальный по меркам Евросоюза экономический рост в этой стране (4–5% в год) совпал со сменой дислокации десятков компаний, ранее работавших в Старой Европе. В 2017 году отъезд завода по производству сушильных машин Whirlpool из французского Амьена в Польшу едва не привел к социальному взрыву. В бурливший город перенесся центр предвыборной кампании, проходившей в то время с участием Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен.

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