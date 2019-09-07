Немецкий политик оценил ущерб от ответных санкций России

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Ограничительные меры, введенные Россией в ответ на санкции ЕС, наносят вред прежде всего сельскому хозяйству Тюрингии, следует развивать диалог с Москвой. Такое мнение высказал глава отделения партии Христианско-демократический союз (ХДС) в этой федеральной земле ФРГ Майк Моринг.

"Нас не так затрагивают санкции, введенные ЕС против России. Наибольший ущерб наносят санкции Москвы, особенно в сельском хозяйстве", - сказал политик в опубликованном в интервью газете Rheinische Post.

По его словам, "восточные немцы ожидают, что отношения с РФ снова нормализуются". "Здесь более тесные германо-российские отношения, чем на западе страны", - констатировал Моринг.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.