Абэ заявил, что "съел с Путиным пуд соли"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что провел уже 27 двусторонних встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, и таким образом "съел вместе с ним пуд соли". Об этом он сказал в четверг, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Возможно вы не знаете, но мы [с президентом Путиным] встречались уже 27 раз, и я хочу, чтобы вы это запомнили", - сказал он, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. "Я хочу, чтобы вы понимали, что мы с президентом Путиным много раз вместе ели и у нас такие отношения, что о них говорят "съели пуд соли", - добавил Абэ, обращаясь к собравшимся в зале.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Синдзо Абэ уже в четвертый раз принимает участие в форуме.