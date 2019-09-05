Абэ заявил, что не может разглашать слова Трампа на G7 о возвращении к формату G8

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Япония не может разглашать содержание недавнего саммита G7, в том числе заявлений президента США Дональда Трампа о возможности возвращения к формату G8. Об этом заявил в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Что касается "большой семерки", то раньше была "большая восьмерка". Президент [РФ] Владимир Путин был ее членом и хорошо знает, что в рамках этого формата можно цитировать только себя, поэтому я не могу сказать, что там говорил президент [США] Дональд Трамп", - сказал он, отвечая на просьбу модератора рассказать о том, что именно американский лидер говорил на недавнем саммите G7 о возможности возвращения к формату "восьмерки".

Абэ также отметил, что он со своей стороны по этой теме на саммите во Франции заявил, что "Россия играет важную роль в решении международных вопросов".

Президент США Дональд Трамп заявил на последнем заседании "семерки", что продолжает считать полезным приглашение России на следующий саммит в США, однако выразил сомнение, что с ним согласятся все остальные участники этой организации.