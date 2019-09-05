Абэ: США не предлагали разместить свои ракетные комплексы на территории Японии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не обращался к Токио с предложением разместить на территории Японии американские ракетные комплексы. Об этом заявил в четверг японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Что касается американских ракетных систем в Японии, то предложения об их размещении на территории Японии не поступало", - сказал он.

Абэ также добавил, что "нынешняя система ПРО Японии не управляется США", и новые, закупаемые у американского производителя, "комплексы Aegis Ashore также будут управляться Японией".

Он заявил, что с их помощью нельзя будет запускать ракеты Tomahawk. По словам Абэ, ситуация в Японии кардинально отличается от ситуации в Южной Корее и Польше, где США сами управляют своими системами ПРО.

Японский бюджет на 2019 финансовый год (1 апреля 2019-31 марта 2020 года) предусматривает увеличение расходов на оборону примерно на 1,3% по сравнению с текущим финансовым годом, до 5,3 трлн иен ($47,5 млрд). Расходы в том числе связаны с размещением в Японии двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore, а также покупкой истребителей F-35 и ракет-перехватчиков SM-3.