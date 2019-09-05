Пентагон решил заморозить программу создания пучкового оружия в целях ПРО

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Пентагон принял решение приостановить реализацию программы разработки пучкового оружия на нейтральных частицах, которое предполагалось использовать в целях противоракетной обороны. Об этом сообщил интернет-портал Military.com со ссылкой на заместителя министра обороны США Майкла Гриффина.

Минобороны "откладывает на неопределенный срок работу над пучковым оружием", приводит портал высказывания Гриффина в среду на конференции, организованной с участием ряда высокопоставленных представителей Пентагона еженедельником Defence News в пригороде Вашингтона. "Мы сосредоточим свои усилия на других направлениях создания оружия направленной энергии, над которыми мы сейчас тоже работаем, в частности, на лазерах. Нам нужны лазеры мощностью сотни киловатт, и мы уделяем приоритетное внимание данному направлению", - указал замминистра, который курирует в Минобороны научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

По его словам, Пентагону нужны такие новые системы ПРО, которые бы можно было как можно быстрее испытать и разместить на самолетах и космических платформах. Гриффин также добавил, что еще одно перспективное направление - высокомощное микроволновое оружие.

Как отмечает Military.com, копцепция применения для уничтожения ракет противника на этапе их разгона пучкового оружия, в котором используются пучки летящих со скоростью, близкой к световой, и обладающих колоссальной энергией заряженных субатомных частиц, была выдвинута еще 30 лет назад. Пентагоновское Агентство по ПРО рассчитывало приступить в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября текущего календарного года, к созданию соответствующей боевой установки и ее испытанию в космосе в 2023 году, для чего было запрошено $34 млн. Но контролируемая демократами-оппонентами нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа Палата представителей Конгресса США вычеркнула эту статью расходов из оборонного бюджета. Законодатели указали, что хотели бы сначала получить от Минобороны обстоятельный доклад о проведенных исследованиях в области пучкового оружия и его потенциале.

Лазеры - на орбиту

Гриффин в ноябре прошлого года заявил, что американские Вооруженные силы обзаведутся уже через несколько лет более эффективным, чем в настоящее время, лазерным оружием, предназначенным для ПРО. По его словам, лазеры призваны стать "оружием контроля космического пространства". "Мы видим пути к этому", - утверждал замминистра, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Трамп, представляя 17 января новую Стратегию дальнейшего развития системы ПРО, указал, что она должна быть способна перехватить любую выпущенную по Соединенным Штатам ракету, в том числе крылатую или гиперзвуковую. В распространенном 108-страничном документе неоднократно отмечается, что США отныне не будут признавать никаких ограничений на разработку и развертывание своих средств ПРО. Перед Пентагоном ставится задача вывести в космос средства обнаружения, а потенциально - и системы, способные поражать ракеты и боеголовки противника.