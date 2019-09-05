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Brexit
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В ЕК заявили об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit

Стороны вновь встретятся 6 сентября
Представитель Еврокомиссии Мина Андреева Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images
Описание
Представитель Еврокомиссии Мина Андреева
© Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания все еще не достигли прогресса на переговорах по выходу королевства из состава сообщества, стороны договорились провести очередную встречу на техническом уровне 6 сентября. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Стороны договорились встретиться снова в пятницу. Для достижения прогресса нам нужно получить конкретные предложения (от Великобритании) в рамках существующего соглашения", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов о том, есть ли прогресс по итогам технических переговоров.

Также в ЕК отметили, что 27 стран ЕС примут решение о переносе даты Brexit, если поступит официальный запрос от Лондона. "27 стран примут решение о переносе, если поступит официальный запрос от Лондона, в частности, с указанием причины этого", - сказала Мина Андреева.

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