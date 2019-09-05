Президент Монголии признался, что это он попросил Трампа позвонить Путину

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал, что именно он во время своего визита в США попросил своего американского коллегу Дональда Трампа позвонить Владимиру Путину.

Во время беседы модератор указал, что звонок Трампа российскому президенту состоялся именно в то время, когда Баттулга находился с визитом в США, и выразил предположение, что монгольский лидер имел какое-то отношение к этому поступку. "Он-он", - успел пошутить Путин пока его монгольский президент готовил микрофон.

В ответ на шутку российского коллеги Баттулга улыбнулся и кивнул. "У больших стран есть некоторые недопонимания. И в ходе моего визита в США я сказал, что мы живем на одной планете. Сибирь является частью этой планеты", - указал он. "Я ему сказал, почему бы вам не позвонить российскому президенту и выразить свои соболезнования и сочувствие по этому поводу. Сибирь - это легкие нашей планеты, вот эти легкие и горят", - добавил Баттулга.

1 августа Трамп позвонил Путину и предложил помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Российский президент выразил искреннюю благодарность Трампу "за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", а также отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется. Лидеры двух стран также обсудили вопросы двусторонней торговли.