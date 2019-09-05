Медведчук обсудил с Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

"Мы многие вопросы обсуждали, в том числе и вопросы, связанные с освобождением наших граждан", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос по итогам встречи с российским лидером.

"Ничего больше сказать нельзя, потому что все будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена. Думаю, что все должно быть хорошо", - подчеркнул Медведчук.

Ранее Медведчук выразил мнение, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной может состояться в ближайшие дни. Конкретный срок он называть не стал. На уточняющий вопрос, должна ли быть дана окончательная санкция на это президентами РФ и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, политик сказал: "Ну, конечно, президентами".

Сам президент РФ во время встречи с украинским политиком отметил, что решение по обмену будет в ближайшее время объявлено совместно Москвой и Киевом.

"Безусловно, [вы] успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал российский лидер.

Комментируя упоминание Медведчуком украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, президент РФ сказал, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция". "Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", - подчеркнул Путин.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются. По ее словам, для того, чтобы обмен состоялся, требуется провести еще ряд юридических процедур. В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.