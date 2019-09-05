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ВЭФ-2019

Главнокомандующий ВМФ России планирует посетить Японию в ноябре

Это будет первый подобный визит за последний 18 лет

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов планирует посетить Японию в ноябре этого года. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга на брифинге по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивостоке.

"Главнокомандующий ВМФ России Евменов намерен посетить Японию в ноябре этого года", - сказал он.

Это первый подобный визит за последний 18 лет. Договоренность о нем была достигнута в мае по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" в Токио.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЯпонияРоссияАбэ, СиндзоВЭФ-2019
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