Главнокомандующий ВМФ России планирует посетить Японию в ноябре

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов планирует посетить Японию в ноябре этого года. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга на брифинге по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ во Владивостоке.

"Главнокомандующий ВМФ России Евменов намерен посетить Японию в ноябре этого года", - сказал он.

Это первый подобный визит за последний 18 лет. Договоренность о нем была достигнута в мае по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2" в Токио.