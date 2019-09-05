Правительство Британии вновь внесет 9 сентября в парламент предложение о досрочных выборах

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Британское правительство повторно внесет 9 сентября в парламент Соединенного Королевства предложение о проведении досрочных выборов. Об этом заявил в четверг лидер британской Палаты общин, де-факто представитель правительства в нижней палате британского парламента Джейкоб Рис-Могг, выступая перед депутатами.

"Повестка дня, над которой мы будем работать 9 сентября, будет включать в себя… обсуждение предложения о проведении парламентских выборов", - сказал он.

Накануне предложение премьер-министра Бориса Джонсона провести 15 октября досрочные выборы не набрало необходимых в этих случаях двух третей голосов народных избранников. Оппозиционные партии отказались поддерживать это предложение, пока их собственный законопроект, продлевающий переговоры с ЕС о Brexit и исключающий возможность "развода" без сделки, не обретет статус закона.

Накануне депутаты проголосовали за этот законопроект, после чего он перешел на рассмотрение верхней палаты, Палаты лордов. Рис-Могг в четверг подтвердил, что правительство не будет мешать этому биллю обрести законную силу, если обе палаты парламента согласуют его. "Работа Палаты общин не будет приостановлена, пока королевская санкция [заключительная процедура обретения законопроектом силы закона] не будет получена для всех законопроектов", - сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.