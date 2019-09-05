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Сотрудник полиции ДНР пострадал при взрыве в Донецке

Состояние пострадавшего не уточняется

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции Донецкой народной республики (ДНР) пострадал при взрыве в Калининском районе в восточной части Донецка. Об этом сообщает в четверг Донецкое агентство новостей (ДАН).

"Сотрудник коммунальных служб обнаружил неизвестный предмет около неработающего кинотеатра "Донецк", вызвал полицию. Приехал наряд, когда один из сотрудников попробовал приблизиться к тому месту, прогремел взрыв", - цитирует очевидца инцидента ДАН.

Состояние пострадавшего не уточняется. Отмечено, что взрыв произошел в непосредственной близости от школы и детского сада.

"Когда услышали взрыв, мы, учителя, выбежали на улицу, чтобы забрать детей с перемены и отвести в здание. Учебный процесс решили не прерывать, поняли, что угрозы жизням детей нет", - сообщила ДАН сотрудница школы.

По сообщению корреспондента агентства, район происшествия оцеплен, саперы ведут поиск взрывоопасных предметов. Также вблизи места взрыва находятся машины скорой помощи.

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