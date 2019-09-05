Обвиняемый по делу о "русских деньгах" итальянской партии оспаривает законность следствия

РИМ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Защита президента ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлуки Савоини, обвиняемого в международной коррупции в связи с подозрениями в предполагаемом финансировании итальянской партии "Лига" из РФ, подала ходатайство о признании незаконными следственные действия в его отношении. Как сообщила в четверг ТАСС адвокат Лара Пеллегрини, специальный трибунал принял соответствующие документы и должен в ближайшее время огласить решение.

"Наше ходатайство касается следственной процедуры, - сказала она. - Мы утверждаем, что ордер на конфискацию личных предметов (телефона, компьютера и т. д. - прим. ТАСС), а также обыски [в отношении Савоини] был выдан противозаконно, так как его оформили на основании аудиозаписи, которая не могла быть использована для выдачи подобного ордера. Прокуратура не имела никаких сведений о том, кто сделал эту запись, как она появилась, и не провела необходимой проверки".

Юрист уточнила, что решение по данному вопросу должно быть принято в течение пяти дней. "До 10 сентября должно быть решение, но, думаю, оно появится и раньше", - сказала Пеллегрини. По ее словам, в случае удовлетворения ходатайства все конфискованное будет изъято из материалов дела и возвращено. "Если за это время следователи смогли найти какие-то указания на возможное преступление и будут в состоянии это доказательно обосновать, следствие предпримет следующие шаги, но мы не можем сейчас ничего предвидеть", - пояснила собеседница агентства.

Прокуратура утверждает, что предприняла конфискацию с целью "обнаружения улик". Следователи также сообщили, что разблокировка телефона Савоини пока не закончена.

Американский сайт BuzzFeed 10 июля опубликовал аудиозаписи беседы Савоини - одного из соратников лидера "Лиги", бывшего вице-премьера и главы МВД Маттео Сальвини - с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн якобы могла получить партия. Из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась. И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Тем не менее, прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции.

Вместе с ним по данному делу проходят еще два итальянца - адвокат Джанлука Меранда и финансовый консультант Франческо Ваннуччи. Они тоже заявили, что в их действиях не было ничего незаконного. Защита Савоини указывает, что у следствия нет ничего, кроме сомнительной аудиозаписи, сделанной, скорее всего, при участии журналистов итальянского еженедельника "Эспрессо", который также выпускал публикации на эту тему.