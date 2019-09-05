Болтон обсудил с американским послом в Дании укрепление связей США с Гренландией

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с американским послом в Дании Карлой Сэндс укрепление экономических связей Соединенных Штатов с Гренландией.

"Отличная беседа с послом Карлой Сэндс об углублении связей с Данией, Гренландией и Фарерскими островами. Темы включали Арктику, энергетическую безопасность, торговлю, расширение американских экономических связей с Гренландией, в том числе инвестиции в проекты по разведке полезных ископаемых и модернизации аэропортов", - написал Болтон в четверг в Twitter. К своему посту помощник президента прикрепил фото, на котором он и Сэндс стоят рядом с Белым домом.

18 августа Трамп заявлял, что Соединенные Штаты были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Позднее Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию. Позже агентство Associated Press сообщило, что Госдепартамент направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.

Гренландия является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.