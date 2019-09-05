Вашингтон ведет закулисные переговоры с йеменскими повстанцами

ТАСС, 5 сентября. Представители администрации США ведут тайные переговоры со сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), выступающими против международно признанного правительства Йемена. Об этом, как передало агентство France-Presse, сообщил в четверг помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

"Соединенные Штаты проводят переговоры с хуситами, цель которых найти приемлемое для враждующих сторон решение внутрийеменского конфликта", - указал Шенкер во время своего визита в Саудовскую Аравию. Он сообщил также, что при этом представители американской администрации "работают со спецпосланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом и находятся в тесном контакте с партнерами из Саудовской Аравии".

Заявление Шенкера стало первым официальным подтверждением ведущихся закулисных контактов между сторонниками "Ансар Аллах" и администрацией действующего президента США Дональда Трампа. В июне 2015 года американские дипломаты кратко общались с представителями "Ансар Аллах", чтобы убедить их принять участие в мирных переговорах по Йемену, проведение которых намечалось в Женеве под эгидой ООН.

Конфликт в Йемене между военизированными отрядами хуситов и правительственными силами продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.