Эксперт: Джонсон не ломает систему, а пытается положить конец неопределенности Brexit

"Между Джонсоном и Трампом есть схожие черты - они произносят много популистских речей, раздают много популистских комментариев и часто представляют многие вещи как простые и черно-белые, в то время как в политике не бывает простых вещей, - сказал эксперт. - Джонсон полагает, что он особенный, что он почти мессия. Такого же высокого мнения о себе и Дональд Трамп".

ЛОНДОН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британский премьер-министр Борис Джонсон похож на президента США Дональда Трампа своей манерой представлять многие вещи в излишне упрощенном свете, но его стратегия по Brexit находит поддержку среди населения и нацелена на то, чтобы найти выход из наносящего вред экономике страны политического тупика. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал в четверг главный редактор и издатель журнала Politics First политолог Маркус Пападопулос, комментируя последние столкновения в парламенте Соединенного Королевства по теме выхода страны из Евросоюза.

Пападопулос не склонен расценивать британского премьера, который пришел к власти в конце июля, как человека, решившего подстроить политическую систему страны под свои личные амбиции. "Джонсон не действует в одиночку - его поддерживает подавляющее большинство консерваторов. Во вторник ночью 21 депутат-тори проголосовал против правительства, но остальные высказали согласие со стратегией Джонсона, и, конечно, они поддержат его план по выходу из ЕС без сделки. К тому же, он опирается на мнение большинства рядовых членов Консервативной партии", - сказал политолог.

"Речь не идет об одном человеке, ломающем систему. Джонсон принял решение разрубить Гордиев узел Brexit, и здесь я с ним солидарен. Британская экономика не может начать 2020 год в ситуации все той же неопределенности, это наносит ей ущерб, поэтому выход из этой ситуации нужно найти сейчас", - добавил Пападопулос, заметив, что "Brexit - это самая сложная, невообразимо трудная задача, с которой Великобритания столкнулась с момента завершения Второй мировой войны". "Тот, кто думает, что это просто, или невежа, или дурак, или он врет", - уверен собеседник агентства.

Комментируя последние события в британском парламенте, который принял решение обязать правительство просить у Брюсселя отсрочки Brexit, Пападопулос не исключил, что ситуация может еще развернуться в пользу премьер-министра Соединенного Королевства. "Возможно все. На этой неделе Джонсон получил много синяков, но следующая неделя может быть для него иной", - сказал эксперт, пояснив, что это может произойти, если законопроект об отсрочке Brexit и запрете на выход страны из ЕС без сделки в итоге так и не будет принят. Это может случиться, если члены Палаты лордов, на рассмотрение которой он поступил, настолько затянут процесс, что билль не успеет обрести законную силу до того, как парламент будет распущен на следующей неделе на срок до середины октября.

"Борис Джонсон еще может гарантировать Brexit без сделки, если его стратегия сработает", - считает политолог.

Ждать ли выборов

Относительно перспективы досрочных выборов Пападопулос заметил, что они будут рискованными для Джонсона. "Если законопроект депутатов обретет на следующей неделе силу закона, тогда мяч будет на стороне Джонсона - он может объявить выборы, а Лейбористская партия (в соответствие с собственными обещаниями) поддержит его, - сказал политолог. - Консерваторы отдадут много мест либерал-демократам в тех областях, где люди проголосовали за сохранение членства в ЕС. Консерваторы же могут получить новые мандаты на севере страны, массово поддержавшим Brexit, но для большинства им потребуется 60 новых мандатов, а я очень сомневаюсь, что премьер сможет добиться такого результата".

Эксперт не исключает, что в такой ситуации Джонсон может пойти на союз с Партией Brexit евроскептика Найджела Фаража. "Если Джонсон заключит сделку с партией Фаража, то он может вернуться на Даунинг-стрит, обладая комфортным преимуществом", - полагает главный редактор и издатель журнала Politics First.

Вместе с тем Пападопулос уверен, что для лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина выборы могут оказаться еще более опасной затеей. "Корбин не выиграет следующие выборы, потому что он потерпит поражение в важнейшем для лейбористов регионе на севере страны", - уверен политолог.