Представитель кабмина в Раде надеется на непредвзятое решение суда по телеканалу NewsOne

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Новый представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук высказала сомнение в правомерности решения Нацсовета по телевидению об обращении в суд с требованием лишить лицензии телеканал NewsOne.

"Решение Нацсовета не является окончательным, только будет обращение в суд, - объяснила она во время телемарафона "Несвобода слова" на телеканале NewsOne. - Я очень надеюсь на непредвзятое решение суда. И мы составим протокол, что значат те или иные утверждения Нацсовета, те или иные решения. Я читала их решения, которые, по моему субъективному мнению, являются необоснованными".

В четверг Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию принял решение обратиться в суд за аннулированием лицензии телеканала за "разжигание вражды". Соответствующее решение члены Нацсовета приняли единогласно.

По словам Верещук, "разжигание вражды" и "призывы к свержению государственного строя" являются серьезными обвинениями. Национальный совет сначала должен разработать протокол с правилами, а потом уже пытаться наказывать СМИ, считает она. "А так можно подавать в суд на абсолютно все телеканалы", - убеждена представитель кабинета.

Она также заметила, что некоторые из членов Нацсовета уже лишены права исполнять свои обязанности. "Это обязательно стоит упомянуть в суде", - считает Верещук.

Нынешний состав Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию был сформирован еще при прошлой администрации во главе с президентом Петром Порошенко.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова, депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, комментируя решение регулятора, ранее уже расценил его как "политически ангажированное". "Оно юридически не мотивировано. Иначе как реальное давление на свободу слова я эту ситуацию оценить не могу", - заявил глава комитета.