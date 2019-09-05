Конституционный комитет Сирии может быть сформирован до 20 сентября

ТАСС, 5 сентября. Конституционный комитет Сирии может быть окончательно сформирован до начала работы очередной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая откроется в Нью-Йорке 20 сентября. Такую уверенность в интервью газете Asharq Al-Awsat высказал в четверг глава Сирийского комитета по переговорам (СКП) Наср аль-Харири.

"Подавляющее большинство спорных пунктов по созданию Конституционного комитета уже согласованы, мы прикладываем максимум усилий и надеемся, что он будет окончательно сформирован до 20 сентября, то есть до начала работы Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - сказал глава СКП.

Аль-Харири уточнил, что в настоящее время главным пунктом преткновения остается согласование имен шести возможных членов комитета. Причем, добавил он, "эти представители из третьей группы гражданского общества, и их кандидатуры должны быть максимально нейтральными и сбалансированными". Глава СКП выразил надежду, что поездка специального посланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена в Анкару и Тегеран "снимет и эти оставшиеся вопросы".

Решение о создании конституционного комитета, который выработает рекомендации по внесению поправок в конституцию республики, было принято на прошедшем в Сочи в январе 2018 года Конгрессе сирийского национального диалога. В конце сентября "малая группа" стран по Сирии (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция) во главе с США потребовала ускорить созыв в Женеве заседания конституционного комитета и отчитаться о прогрессе перед СБ ООН. В свою очередь Дамаск и Москва выступают против попыток западных стран установить искусственные сроки создания этого органа.