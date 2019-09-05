Глава МИД Венесуэлы раскритиковал решение США о выделении помощи венесуэльцам в Колумбии

ТАСС, 5 сентября. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса подверг критике решение США о выделении дополнительной помощи мигрантам из этой южноамериканской страны, находящимся в Колумбии.

"Лицемеры! Власти США крадут венесуэльские активы стоимостью в миллиарды долларов, другие миллиарды блокируют в международных банках, игнорируют план ООН по предоставлению гуманитарной помощи и делают вид, что могут заставить людей поверить в свою заботу о венесуэльцах", - написал министр в четверг в Twitter.

В среду Госдепартамент объявил, что США выделяют дополнительно $120 млн для находящихся в Колумбии граждан Венесуэлы. Согласно сообщению ведомства, речь идет о "гуманитарной помощи перемещенным лицам".

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.