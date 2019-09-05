{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Венесуэлы раскритиковал решение США о выделении помощи венесуэльцам в Колумбии

В среду Госдепартамент объявил о выделении дополнительно $120 млн для находящихся в Колумбии граждан республики

ТАСС, 5 сентября. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса подверг критике решение США о выделении дополнительной помощи мигрантам из этой южноамериканской страны, находящимся в Колумбии.

"Лицемеры! Власти США крадут венесуэльские активы стоимостью в миллиарды долларов, другие миллиарды блокируют в международных банках, игнорируют план ООН по предоставлению гуманитарной помощи и делают вид, что могут заставить людей поверить в свою заботу о венесуэльцах", - написал министр в четверг в Twitter.

В среду Госдепартамент объявил, что США выделяют дополнительно $120 млн для находящихся в Колумбии граждан Венесуэлы. Согласно сообщению ведомства, речь идет о "гуманитарной помощи перемещенным лицам".

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

Теги
СШАКолумбияВенесуэла
Brexit
Джонсон заявил, что сделает все возможное, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября
Читать полностью