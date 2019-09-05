Спецпредставитель США подаст в отставку после публикации ближневосточного плана

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт намерен подать в отставку после обнародования американского плана урегулирования ближневосточного конфликта, в разработке которого он принимал участие. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Он предоставил заявление самого Гринблатта. "Для меня было честью всей жизни проработать в Белом доме более двух с половиной лет под руководством президента [Дональда] Трампа. Я невероятно благодарен за то, что был частью команды, которая разработала мирный план. Этот план может значительно улучшить жизнь миллионов израильтян, палестинцев и других людей в регионе", - отметил помощник американского президента.

Как указал сам Трамп в Twitter, после почти трех лет работы в вашингтонской администрации "Гринблатт уйдет работать в частный сектор". "Джейсон - преданный и замечательный друг, фантастический юрист. Его верность Израилю и стремлению к миру между Израилем и палестинцами не будут забыты. Его будет не хватать. Спасибо, Джейсон!" - написал американский лидер.

Запланированная отставка

Как сообщили корреспонденту ТАСС в вашингтонской администрации, "Гринблатт решил вернуться в Нью-Джерси к своей жене и шести детям", которые не переехали в американскую столицу. "Изначально он намеревался работать в администрации в течение двух лет с целью проанализировать израильско-палестинский конфликт, разработать реалистичный и осуществимый план, чтобы помочь урегулировать конфликт и наладить отношения между Израилем и регионом", - пояснил представитель исполнительной власти. Он подчеркнул, что помощник главы государства "играл важную роль" в политике США по Израилю.

В вашингтонской администрации указали, что план мирного урегулирования "теперь завершен и будет опубликован, когда это целесообразно". "Джейсон останется в администрации на предстоящий период, пока команда продолжает разрабатывать стратегию в отношении следующих шагов", - пояснил представитель исполнительной власти США.

Политическая часть плана по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который намерен предложить Вашингтон - так называемой сделки века - не будет обнародована до парламентских выборов в Израиле, которые намечены на 17 сентября, сообщил Гринблатт в конце августа. На полях прошедшего во французском городе Биарриц саммите Группы семи Трамп выразил убеждение, что и Израиль, и Палестина согласятся со "сделкой века".

В конце июня Белый дом опубликовал экономическую часть плана урегулирования. Она предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация, а также ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным.