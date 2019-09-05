Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что Путин предупреждал Буша об угрозе нападения 11 сентября

ТАСС, 5 сентября. Президент России Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу - младшему, чтобы предупредить его об угрозе. Об этом рассказывает в своей новой книге американский политолог и дипломат, вице-президент вашингтонского Центра за национальный интерес Джордж Биби. В прошлом он был главным аналитиком ЦРУ по России, а также работал советником вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки.

"За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана, - пишет Биби. - Затем, в сам день 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку".

Официальная информация

10 сентября 2001 года на сайте Кремля была размещена информация о телефонном контакте Путина и Буша, но отмечалось, что он состоялся по инициативе американской стороны. Согласно сообщению, лидеры обсуждали подготовку к предстоящей личной встрече на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шанхае. "Было выражено удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, а также интенсивностью осуществляемых на различных уровнях контактов в военно-политической, экономической и других сферах сотрудничества", - говорилось, в частности, в тексте.

Следующий разговор президентов состоялся непосредственно после событий 11 сентября: Путин позвонил Бушу со словами поддержки. Он также в тот же день направил в адрес президента США телеграмму с выражением соболезнований и солидарности и выступил с телеобращением по поводу терактов.

Еще один телефонный разговор российского и американского лидеров на ту же тему состоялся 12 сентября.

Запоздалое признание

Буш в день терактов находился в поездке по стране и в столицу вернулся не сразу. После трагедии в США бурно обсуждался вопрос о том, какой информацией о террористических угрозах власти страны располагали заранее и почему не было принято достаточных мер для обеспечения безопасности.

Гораздо позднее, в 2011 году, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах рассказала, что еще на российско-американской встрече на высшем уровне в Любляне в июне 2001 года - за три месяца до сентябрьских событий - Путин предупреждал Буша об опасности, исходившей от боевиков международной террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). По ее словам, российский лидер тогда говорил, что лишь "вопрос времени - как скоро это доведет до какой-нибудь большой беды". По признанию Райс, "Путин был прав", но американцы тогда не придали должного значения его словам, а списали их на "горький осадок, оставшийся у россиян" от войны 1980-х годов в Афганистане.

Книга Джорджа Биби "Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы" вышла из печати в США 3 сентября.