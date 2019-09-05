В посольстве КНДР сообщили, что Пхеньян приложит все усилия для укрепления отношений с РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пхеньян будет стараться и дальше укреплять отношения с Россией. Об этом в четверг заявил временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Зин Чжон Хеп на приеме по случаю 71-й годовщины со дня основания государства.

"Мы искренне желаем руководству России и народу наилучших успехов в строительстве сильной России. Мы и впредь будем прилагать все усилия для развития отношений дружбы и сотрудничества между Кореей и Россией в соответствии с долгом достигнутых договоренностей на высшем уровне и совместных деклараций, а также со стремлением и желанием народов двух стран", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что позиция партии правительства - "сохранить дух товарищества и дружбы".

"Сегодня корейско-российские отношения активно развиваются на основе достигнутых в ходе встреч и переговоров лидеров двух стран во Владивостоке в апреле этого года совместного понимания и в соответствии со стремлением и желанием наших народов", - напомнил Зин Чжон Хеп.