Сенаторы США встретились с Зеленским и силовиками для обсуждения планов по реформам

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Сенаторы США Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) и Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) провели встречу с главами силовых структур Украины, а также с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в четверг сообщило посольство США на Украине в своем Twitter.

"Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ (Службой безопасности Украины) Иваном Бакановым, секретарем СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что Джонсон и Мерфи обсудили с представителями силовых структур "агрессию России", проведение реформ на Украине и "узнали о планах Украины в реформировании области безопасности".

Со своей стороны пресс-служба СНБО сообщила, что Данилюк обсудил с сенаторами "угрозы реализации проекта "Северный поток - 2", а также вопросы военно-политического сотрудничества между странами и расширение комплексной поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.

Зеленскому, по данным посольства США, сенаторы традиционно пообещали "поддержку суверенитета, территориальной целостности и евро-атлантической интеграции". В офисе президента пока не комментируют их встречу.

Свой визит в Киев, как сообщило посольство, Джонсон и Мерфи начали со встречи с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, чтобы "выслушать его планы по антикоррупционным реформам на Украине".

Рон Джонсон входит в число сенаторов, которые представляют так называемый Кокус по Украине (объединение законодателей по интересам). 3 сентября они направили в администрацию США письмо с призывом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. По данным телеканала "112 Украина", их визит призван "продемонстрировать двухпартийную поддержку новому украинскому правительству".

Рон Джонсон и Крис Мерфи внесены в российский стоп-лист. Как пояснял ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, этот список "появился как вынужденная реакция на американские персональные санкции, в том числе против парламентариев".