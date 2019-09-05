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Эксперт сообщил, что решение об экстрадиции сотрудника ОДК будет принимать суд Италии

Он подчеркнул, что для такого решения должно быть достаточно веское и обоснованное доказательство вины подозреваемого

РИМ, 5 сентября. /ТАСС/. Решение об экстрадиции в Соединенные Штаты задержанного по запросу США в Неаполе сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова будет принимать итальянский суд. Об этом в беседе с ТАСС в четверг сообщил адвокат, специализирующийся на подобных делах. Собеседник агентства попросил не называть его имени.

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"При таких задержаниях на территории третьей страны по международному запросу решение об экстрадиции принимается судом в стране, где оно было произведено, на основе предоставленных документов. Для экстрадиции должно быть достаточно веское и обоснованное доказательство вины подозреваемого", - указал специалист. Он пояснил, что в ходе первого судебного заседания у задержанного спрашивают, желает ли он быть экстрадированным.

"Одновременно адвокаты могут подать ходатайство об освобождении задержанного из-под стражи. При удовлетворении подобного запроса подозреваемый может ожидать решения об экстрадиции под домашним арестом или под подпиской о невыезде", - сказал юрист.

Как ранее сообщили в МИД России, 30 августа в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному. Какие конкретно обвинения предъявляются россиянину, не сообщается. В российском МИД назвали подобные действия примером недобросовестной конкуренции. Коршунов является директором по развитию бизнеса ОДК. По неподтвержденным данным, менеджер прибыли Италию в отпуск.

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