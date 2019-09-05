ДНР продолжит настаивать на выполнении Киевом минских соглашений

ДОНЕЦК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) продолжат настаивать на выполнении Украиной минских соглашений, в частности на закреплении особого статуса Донбасса. Об этом в четверг по случаю 5-летия со дня подписания Минского протокола заявила глава МИД ДНР, полномочный представитель республики в контактной группе Наталья Никонорова.

"Мы продолжим настаивать на необходимости имплементации всех политических пунктов, в первую очередь закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

По словам Никоноровой, закрепление особого статуса Донбасса является фундаментом для дальнейшего урегулирования конфликта. В МИД республики также отметили, что именно "намеренное блокирование" Киевом дискуссии по политическим пунктам Минских соглашений препятствует установлению долгосрочного мира на юге-востоке Украины.

После государственного переворота на Украине и отстранения от власти президента Виктора Януковича в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. На фоне нарастающих боевых действий в середине мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении и была провозглашена независимость Донецкой и Луганской народных республик.

5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР был подписан Минский протокол (полное название - "Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина").