Вице-президент Венесуэлы обвинила Гуайдо в намерении передать спорные территории Гайане

ТАСС, 5 сентября. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который в конце января текущего года объявил себя исполняющим обязанности главы государства, выступает за передачу Гайане спорной пограничной зоны у реки Эссекибо. С таким утверждением выступила в четверг на пресс-конференции в Каракасе исполнительный вице-президент южноамериканской страны Дельси Родригес.

"Мы заметили, как преступная организация во главе с господином Хуаном Гуайдо начала действовать с тем, чтобы незаконно захватить венесуэльские активы, наши финансовые ресурсы, венесуэльское золото, венесуэльский долг ради собственного обогащения, а также ради того, чтобы отстаивать транснациональные интересы. Они говорят, что намерены изменить позицию Венесуэлы по Эссекибо, чтобы передать его (этот регион - прим. ТАСС) [американской нефтедобывающей корпорации] ExxonMobil и другим транснациональным компаниям, отказавшись от законных прав Венесуэлы на эту территорию. Эта преступная организация выступает против интересов венесуэльцев", - заявила она. Выступление Родригес транслировалось на телеканале Venezolana de Television.

Вице-президент также заверила, что Гуайдо является "проектом США, заранее подготовленным для совершения преступлений" против Венесуэлы. "Президент Николас Мадуро поручил генеральной прокуратуре начать тщательное расследование всех преступлений, которые здесь совершались и которые имеют международный масштаб. Мы ожидаем, что генеральная прокуратура республики предпримет соответствующие действия в отношении участников этой транснациональной преступной организации и определит для них меру ответственности и предусмотренного наказания. Что касается Эссекибо, то здесь наблюдается национальное единство: Эссекибо принадлежит Венесуэле, и мы будем защищать свои законные права на эту территорию", - добавила Родригес.

Давний территориальный спор между Гайаной и Венесуэлой обострился в 2015 году. Каракас претендует на две трети территории Гайаны, находящиеся к западу от реки Эссекибо, которые богаты природными ресурсами, в частности золотом и алмазами. Кроме того, в этом регионе было обнаружено месторождение нефти.

В 1966 году, сразу после провозглашения независимости Гайаны, Каракас и Джорджтаун подписали Женевское соглашение, которое предусматривало создание двусторонней комиссии для выработки удовлетворительного решения территориального спора в течение четырех лет при посредничестве ООН. По истечении указанного срока, так и не найдя точек соприкосновения, страны подписали протокол, замораживавший решение конфликта на 12 лет. Однако в 1982 году Каракас отказался повторно ратифицировать его, после чего каждое последующее венесуэльское правительство предъявляло претензии на спорные территории.