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Задержанный в Италии сотрудник ОДК обвиняется в США в "попытке кражи коммерческой тайны"

Александру Коршунову грозит до 10 лет лишения свободы
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© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Неаполе сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства юстиции США.

Как отмечает ведомство, соответствующие обвинения были выдвинуты против Коршунова, а также гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки 21 августа.

Согласно американскому законодательству, сговор с целью кражи коммерческой тайны грозит 10 годами лишения свободы, отмечает Минюст.

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