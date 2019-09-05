Задержанный в Италии сотрудник ОДК обвиняется в США в "попытке кражи коммерческой тайны"

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Задержанный в Неаполе сотрудник Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства юстиции США.

Как отмечает ведомство, соответствующие обвинения были выдвинуты против Коршунова, а также гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки 21 августа.

Согласно американскому законодательству, сговор с целью кражи коммерческой тайны грозит 10 годами лишения свободы, отмечает Минюст.