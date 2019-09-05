Трюдо: Китай использует незаконные задержания граждан для достижения политических целей

ОТТАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти КНР используют незаконные задержания граждан в качестве инструмента по достижению своих целей, в том числе и политических, как на внутренней, так и на международной арене. Об этом заявил в четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи с журналистами газеты Toronto Star в Торонто.

"Использование [Китаем] незаконных задержаний в качестве инструмента для достижения политических целей, как на международной, так и на внутренней арене, беспокоит не только Канаду, но и всех наших союзников, - цитирует его Toronto Star в своей интернет-версии. - Они [союзники] также обеспокоены тем, что Китай применяет такую же тактику давления и [в отношениях] с ними". Премьер-министр назвал это "неприемлемым".

В среду Трюдо объявил о назначении Доминика Бартона новым послом Канады в КНР. Бартон является председателем Канадского совещательного совета по экономическому росту, в 2009-2018 годах он был ректором Университета Ватерлоо (провинция Онтарио). Предыдущий посол Канады в Китае Джон Маккаллум в январе ушел в отставку после ряда комментариев, сделанных им на тему задержания финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которые расходились с официальной точкой зрения Оттавы.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали на своей территории двух канадских граждан, в том числе бывшего дипломата. Они обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава настаивает на незаконности их задержания.