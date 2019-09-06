Бомбардировщики B-52 прибыли на авиабазу в Великобритании для участия в учениях НАТО

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Группа стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress приземлилась на авиабазе Великобритании Фэйрфорд для участия в военно-воздушных учениях НАТО Ample Strike - 2019. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы командования ВВС США в Европе и Африке.

"Группа бомбардировщиков вместе с оборудованием прибыла на авиабазу Фэйрфорд для участия в учениях. Программа включает совместные тренировки на европейском театре для усовершенствования взаимодействия бомбардировщиков, - отметили в пресс-службе. - Эти миссии предоставляют возможность участвовать в совместных операциях с союзниками и партнерами США, а также демонстрировать возможности резервных сил по обеспечению боеготовности".