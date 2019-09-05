Конгресс США предоставит Украине финподдержку в 2020 году в случае невыплаты в 2019

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. США предоставят Украине финансовую поддержку в сфере безопасности в 2020 году, если в 2019 году не будет осуществлена предусмотренная Конгрессом выплата 250 млн долларов. Об этом в четверг заявил сенатор США Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин).

"По моему мнению, будут потрачены деньги или нет в этом году - это вопрос времени, потому что то, что сейчас происходит - это уже конец финансового года. Я разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и с другими членами Конгресса мы направили ему письмо с просьбой израсходовать деньги этого финансового года. Если этого не произойдет, то, думаю, мы опять единогласно утвердим финансирование на 2020", - приводит слова Джонсона агентство "Украинские новости".

Джонсон отметил, что данный вид финансовой поддержки принимается Конгрессом "постоянно единогласно".

Рон Джонсон входит в число сенаторов, которые представляют так называемый "Кокус по Украине" (объединение законодателей по интересам - прим. ТАСС). 3 сентября они направили в администрацию США письмо с призывом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. По мнению законодателей, данная помощь "критически важна для обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных".

Ранее телекомпания Си-эн-эн сообщила, что вашингтонская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, однако окончательное решение еще не принято. По данным телекомпании, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможности такого шага. Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

5 сентября сенаторы США Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) и Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главами силовых структур Украины.