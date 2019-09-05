Власти США заявили, что успешно защитили промежуточные выборы 2018 года от вмешательства

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов во время промежуточных выборов 2018 года смогли успешно обеспечить их безопасность от иностранного вмешательства. Об этом заявил в четверг глава Киберкомандования ВС США и руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенант Пол Накасоне, выступая на саммите представителей разведсообщества и спецслужб (2019 Intelligence and National Security Summit).

"Первое, что мы сделали прошлым летом - оценили свои действия в 2016 году и досконально разобрались в наших противниках", - сказал он. "ФБР очень успешно работало с компаниями в сфере социальных сетей, предупреждая их о тактике и действиях, которые ранее предпринимали наши противники", - отметил генерал-лейтенант. "В 2018 году нам удалось за счет усилий всех ведомств обеспечить проведение безопасных и надежных выборов", - подчеркнул Накасоне.

"Мы извлекли серьезные уроки из ошибок 2016 года", - заметил в свою очередь помощник заместителя директора ФБР Пол Аббате. "Нам удалось преодолеть отсутствие координации с частным сектором и компаниям в сфере социальных сетей. Теперь уровень обмена информацией <...> просто великолепный. И он работает в обе стороны: мы передаем информацию компаниям, помогаем им обнаружить враждебных действующих лиц на их платформах и прекратить их деятельность, а они делятся информацией с нами, чтобы мы могли продолжать свои усилия и предпринимать агрессивные действия против этих лиц", - добавил он.

Промежуточные выборы и обвинения во вмешательстве

6 ноября 2018 года в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

Как сообщала в октябре 2018 года газета The New York Times со ссылкой на осведомленные официальные источники, США тогда начали первую операцию, направленную на предотвращение якобы имеющих место попыток России повлиять на американский избирательный процесс. Проведением этой операции занималось Киберкомандование Вооруженных сил США, а его сотрудники вычисляли россиян, которые, по их мнению, занимаются распространением в интернете дезинформации, и направляли им послания с предупреждениями о том, что за их деятельностью следит американская сторона. По словам Накасоне, в рамках этой структуры создана рабочая группа по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве.

Решение о ее создании было принято на фоне приписываемого России американскими спецслужбами вмешательства в избирательный процесс в США в 2016 году. Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.