В США заявили, что сначала надо разобраться с ДРСМД, прежде чем говорить с РФ о ДСНВ

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Соединенным Штатам и России, прежде чем говорить о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), необходимо разобраться с разногласиями по поводу выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в американском неправительственном Совете по международным отношениям.

"Я бы поддержал продление договора (ДСНВ - прим. ТАСС), если обе стороны будут соблюдать этот договор. Для меня сейчас сложно после нарушения ДРСМД сказать, что я автоматически поддерживаю продление ДСНВ. Я думаю, что мы должны разобраться с нарушением ДРСМД и вновь обсудить вопросы соблюдения ДСНВ, прежде чем двигаться дальше", - сказал он, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он продление СНВ-3 по крайней мере до тех пор, пока на смену ему не будет создан какой-либо новый режим контроля над вооружениями.

По его словам, силы сдерживания, которые сейчас имеются в наличии у США, рассчитаны на противодействие "потенциалу, которым располагают противники" США. "Нам, разумеется, надо будет посмотреть на то, в какой степени изменится потенциал России, и тогда мы определим рамки, в которых мы будет создавать систему сдерживания, и это будет иметь последствия для развития нашего потенциала", - подчеркнул также председатель КНШ.

О договорах

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон свои действия объяснил отказом России выполнить ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению США и их союзников по НАТО, нарушают положения договора. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.