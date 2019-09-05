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Акции протеста в Гонконге

МИД Кубы: протесты в Гонконге инициированы из-за рубежа и направлены на подрыв Китая

Гавана поддерживает усилия Пекина по урегулированию нестабильной ситуации в специальном административном районе

ГАВАНА, 6 сентября. /ТАСС/. Куба поддерживает усилия властей Китая на урегулированию нестабильной ситуации, вызванной массовыми протестами в Гонконге, инспирированными из-за границы. Соответствующее заявление в четверг распространил МИД острова.

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"Последние недели мы с обеспокоенностью наблюдаем за последовательностью насильственных демонстраций и актов вандализма в специальном административном районе Гонконг, инициируемых из-за рубежа, которые направлены на подрыв политического, экономического и социального порядка и создание угрозы безопасности в Китайской Народной Республике, - говорится в сообщении ведомства. - Министерство иностранных дел осуждает вмешательство во внутренние дела Китая, отвергая любые попытки нанести ущерб территориальной целостности и суверенитету КНР. Куба поддерживает усилия центрального правительства Пекина и властей Гонконга, направленные на то, чтобы переломить эту ситуацию, сохранить мир и восстановить стабильность".

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КубаКитайАкции протеста в Гонконге
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