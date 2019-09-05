МИД Кубы: протесты в Гонконге инициированы из-за рубежа и направлены на подрыв Китая

"Последние недели мы с обеспокоенностью наблюдаем за последовательностью насильственных демонстраций и актов вандализма в специальном административном районе Гонконг, инициируемых из-за рубежа, которые направлены на подрыв политического, экономического и социального порядка и создание угрозы безопасности в Китайской Народной Республике, - говорится в сообщении ведомства. - Министерство иностранных дел осуждает вмешательство во внутренние дела Китая, отвергая любые попытки нанести ущерб территориальной целостности и суверенитету КНР. Куба поддерживает усилия центрального правительства Пекина и властей Гонконга, направленные на то, чтобы переломить эту ситуацию, сохранить мир и восстановить стабильность".