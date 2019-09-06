В Вашингтоне заявили, что военные США и России поддерживают постоянные каналы связи

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Американские и российские военные постоянно поддерживают связь как по каналу предотвращения конфликтов, так и на оперативном уровне, причем не только в Сирии. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд, выступая в Совете по международным отношениям.

"Мы стараемся воздержаться от освещения подробностей диалога с [главой Генштаба РФ] генералом [армии Валерием] Герасимовым в публичном пространстве. При создании в 2014 году соответствующего канала договорились, что никогда не будем делиться его деталями, - сказал он. - Это позволяет избежать политизации отношений и снизить риски просчетов в решении кризисов".

По словам генерала, результатом данного профессионального диалога стало создание канала предотвращения конфликтов. "В рамках деконфликтинга говорим друг с другом, повседневно контактируем на оперативном уровне. Кроме того, у нас есть прямая связь с российским Генштабом, - продолжил Данфорд. - Таким образом, действуют три канала коммуникации".

Глава КНШ указал, что режим предотвращения конфликтов касается не только Сирии, но и безопасности полетов за пределами ближневосточного региона. "Это другая сфера, по которой мы консультируемся для снижения рисков во многих регионах мира. Это очень важно", - сказал Данфорд.