В США заявили о недостатке сил для защиты партнеров от атак со стороны Ирана

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты располагают достаточными силами сдерживания в регионе Персидского залива, чтобы противостоять атакам со стороны Ирана на США и американцев, однако их не хватает, чтобы препятствовать нападениям на партнеров страны. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в американском неправительственном Совете по международным отношениям.

"У нас достаточно сил в регионе, что сдерживать иранские атаки на США или американцев. У нас достаточно сил в регионе для сдерживания атак со стороны связанных с Ираном сил <...>. Очевидно, что у нас нет средств и сил сдерживания против атак на наших партнеров в регионе. Вы можете видеть, как на Саудовскую Аравию и ОАЭ <...> регулярно совершаются атаки", - сказал он.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские же власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

Госдепартамент ранее объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.