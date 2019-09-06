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Трамп заявил Макрону, что отмены антииранских санкций в данное время не будет

Лидеры в ходе телефонного разговора согласились также с необходимостью сдерживания действий Ирана, отметили в пресс-службе Белого дома

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что отмены антииранских санкций не будет. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора отметили необходимость с успехом завершить переговоры по цифровому налогу. Лидеры согласились с необходимостью сдерживания действий Ирана, угрожающих свободе навигации и торговли в Персидском заливе, - говорится в сообщении. - Президент Трамп подтвердил, что снятия санкций в отношении Ирана в данное время не произойдет".

Теги
СШАИранФранцияТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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