Трамп заявил Макрону, что отмены антииранских санкций в данное время не будет

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что отмены антииранских санкций не будет. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора отметили необходимость с успехом завершить переговоры по цифровому налогу. Лидеры согласились с необходимостью сдерживания действий Ирана, угрожающих свободе навигации и торговли в Персидском заливе, - говорится в сообщении. - Президент Трамп подтвердил, что снятия санкций в отношении Ирана в данное время не произойдет".