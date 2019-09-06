Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом в пятницу сообщил нынешний президент республики Эммерсон Мнангагва.

"Мугабе был символом освобождения и единства Африки, он посвятил свою жизнь освобождению и расширению прав зимбабвийского народа", - отметил Мнангагва. "Его вклад в историю нашего народа и континента никогда не будет забыт", - подчеркнул президент.

Согласно информации, предоставленной вещательной корпорацией Би-би-си, смерть Мугабе наступила в больнице в Сингапуре, куда бывший глава государства прибыл для лечения несколько месяцев назад.

Как сообщает южноафриканская радиостанция SABC, в городах Зимбабве на улицы вышли толпы людей с тем, чтобы почтить память экс-лидера страны.

Мугабе возглавлял страну 37 лет, с момента провозглашения независимости в 1980 г. (в 1980-1987 гг. в качестве премьер-министра). В 2017 г. он был смещен с поста главы государства. Причиной, приведшей к отстранению Мугабе, стал его конфликт с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой. 6 ноября Роберт Мугабе отправил Мнангагву в отставку, однако в поддержку вице-президента выступила армия. 15 ноября Мугабе был помещен под домашний арест, 19 ноября отстранен от руководства правящей партией "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт", а 21 ноября, не дожидаясь импичмента, заявил о добровольной отставке.