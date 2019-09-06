МВД Молдавии возбудило уголовное дело против покинувшего страну олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. МВД Молдавии возбудило уголовное дело против покинувшего страну бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом заявил вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе, комментируя в эфире телеканала N4 коррупционный скандал с хищением из банков страны €1 млрд.

"По моему настоянию начат уголовный процесс, в котором фигурирует Плахотнюк. Мы накапливаем информацию, а затем передадим ее в прокуратуру", - приводит в пятницу его слова молдавский телеканал. При этом он отказался сообщить детали уголовного дела, отметив, что их "преждевременно обсуждать".

Нэстасе также сообщил, что он направил временному генеральному прокурору Дмитрию Робу письмо с просьбой начать уголовное расследование в отношении одного из соратников Плахотнюка, вице-председателя ДПМ Владимира Чеботаря.

"В письме содержится просьба об отмене парламентской неприкосновенности депутата Демпартии, так как имеются серьезные доказательства его причастности к краже миллиарда", - пояснил глава МВД.

"Кража века"

Коррупционный скандал, связанный с выводом из банковской системы около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны, произошел в 2015 году. Банковская афера, которую назвали "кражей века", спровоцировала массовые акции протеста, падение двух правительств и распад правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете, который подготовило по просьбе властей международное детективное бюро Kroll, говорилось, что деньги выведены через три банка, которые контролировал молдавский бизнесмен Илан Шор.

Однако он явился с повинной и дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, сообщив, что дал политику в виде взяток $250 млн, после чего тот был осужден на девять лет тюрьмы. Два года спустя и сам Шор был осужден на 7,5 года тюрьмы, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем.

По словам Филата, он оказался в тюрьме в связи с борьбой за власть внутри правящей с 2009 года проевропейской коалиции. Он утверждает, что за его арестом стоит бывший партнер по власти, олигарх Плахотнюк.

Олигарха обвиняют в Молдавии и России

В начале июня поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей власть в стране Демпартии Плахотнюка, сформировав новое правительство. Демократы отказались уходить в оппозицию, объявили парламент и новый кабмин незаконными, организовав протесты своих сторонников в Кишиневе. Однако после того, как поддержку новой власти оказали Россия, ЕС и США, Плахотнюк бежал за границу, где подал в отставку с поста лидера партии и сложил полномочия депутата.

Тем временем парламент Молдавии принял декларацию, в которой констатировал факт узурпации власти в стране, а МВД потребовало от прокуратуры возбудить уголовные дела против олигарха. В июне МВД России предъявило заочное обвинение Плахотнюку в организации преступного сообщества и контрабанде наркотиков. Правоохранительные органы РФ также подозревают Плахотнюка в финансовых махинациях и организации покушения на убийство.