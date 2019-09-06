Токаев прокомментировал слухи о продаже земли иностранцам в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 6 сентября. /ТАСС/. Слухи о продаже земли иностранцам в Казахстане распускают недоброжелатели страны, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике. Об этом заявил в пятницу президент республики Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета общественного доверия при главе государства.

"В последнее время возникают слухи, что земля будет продана иностранцам или 55 старых заводов иностранного государства будут перевезены [в Казахстан], будут привлечены тысячи иностранных рабочих. Наш народ не должен вестись на подобные вещи. Подобного рода слухи исходят от недоброжелателей, которые умело манипулируют патриотическими настроениями людей", - сказал Токаев.

"Надо понимать, что такая манипуляция являются частью геополитики, цель которой - подорвать единство народа, дестабилизировать ситуацию в Казахстане. Наш народ настолько мудр, что способен отличить зерна от плевел и жить своим умом. Задача власти - через диалог с обществом разъяснить цели и задачи государственной политики, что мы иногда и зачастую делаем плохо. <...> Я еще раз хочу сказать, что землю мы никому не отдадим и всегда будем слышать людей", - подчеркнул президент Казахстана.

Национальный совет общественного доверия при президенте Казахстана является консультативно-совещательным органом. Основной его целью является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества. Председателем совета является президент республики. В его состав входят также глава администрации президента, омбудсмен республики, уполномоченные по правам ребенка и по защите прав предпринимателей, депутаты парламента, политологи и общественные деятели.