Будущий глава Евросовета заявил, что ЕС должен научиться противостоять Китаю, России и США

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Евросоюз должен научиться действовать "уверенно и решительно", чтобы противостоять Китаю, России и США. Об этом заявил в четверг вечером на закрытой конференции послов Евросоюза в Брюсселе и. о. премьер-министра Бельгии и назначенный председателем Европейского совета Шарль Мишель, который заступит на этот пост с 1 декабря. Текст речи Мишеля опубликовало в пятницу европейское издание газеты Politico.

"Евросоюз должен действовать уверенно и решительно, чтобы не пасть жертвой торговых войн президента США Дональда Трампа, чтобы защищать интересы и ценности против все более решительного Китая и чтобы противостоять растущим вызовам безопасности со стороны России", - заявил он. Впрочем, в конце своей речи он высказал несколько иную точку зрения о США, заявив, что Вашингтон останется "самым сильным международным союзником Евросоюза".

Шарль Мишель также заявил о своей уверенности, что "Евросоюз должен играть лидирующую роль на мировой арене", поскольку, "если ЕС не сможет этого сделать, это сделают другие".

В качестве основных приоритетов нынешних усилий Евросоюза он назвал достижение лидерства и демонстрацию всему миру примера в борьбе с глобальным изменением климата, разрешение противоречий по единой миграционной политике и политике предоставления убежища и заявил о необходимости скорейшего заключения соглашения между странами ЕС о семилетнем проекте бюджета сообщества на 2021-2027 годы. То есть Мишель, призвав послов добиваться лидерства ЕС на международной арене, озвучил три цели, из которых только одна (изменение климата) относится к международной политике, а две остальные - это внутренние кризисы Евросоюза, для разрешения которых страны сообщества должны договориться между собой.

Мишель также признал затягивающийся выход Великобритании из сообщества (Brexit) одним из главных современных вызовов Евросоюзу и подтвердил намерение минимизировать потери от этого процесса и сохранить максимально тесные связи с Великобританией.

Конференции послов Евросоюза проводятся в Брюсселе ежегодно. Обычно они проходят в сентябре до начала Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Конференции проходят за закрытыми дверьми и направлены на широкое обсуждение приоритетов внешней политики Брюсселя, которые являются обязательными для соблюдения всеми странами - членами ЕС. Государства Евросоюза окончательно утвердили эти условия в Лиссабонском соглашении ЕС 2009 года, в котором общая внешняя политика и политика безопасности ЕС обрели свои нынешние очертания.