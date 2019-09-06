Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко в пятницу в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Как заявил его адвокат Игорь Головань, у экс-президента есть на то уважительная причина.

"Я сегодня явился и подал соответствующий документ, где описал, что повестка была оформлена с нарушением сроков уголовно-процессуального законодательства - это является уважительной причиной для неявки", - сказал Головань в эфире телеканала "Прямой". По словам адвоката, повестка должна вручаться за три дня до даты допроса. "Первый день не считается, - продолжил он. - Я посчитал: если повестка датирована 3-м числом, а вызов на 6-е, то трехдневный срок не соблюден".

Головань также сообщил, что, по его информации, темой допроса было дело о вмешательстве в деятельность судебных органов при принятии решения о незаконности приватизации Приватбанка. По словам адвоката, Порошенко в этом деле может быть допрошен как свидетель.

Во вторник, 3 сентября, экс-президент также не явился на допрос в Госбюро расследований. Тогда причиной неявки была названа работа Порошенко в парламенте.

Следователи ГБР 12 августа уже допрашивали бывшего главу государства по делу о возможном уклонении от налогов при купле-продаже телеканала "Прямой".

Порошенко проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.