Глава Пентагона заявил, что британских боевиков ИГ нужно вернуть на родину

ТАСС, 6 сентября. Великобритания должна вернуть всех своих подданных, которые захвачены в Сирии за связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и предать их правосудию. Об этом, как сообщила в пятницу газета The Independent, заявил журналистам в Лондоне министр обороны США Марк Эспер.

"Это недопустимая ситуация. Как долго это будет продолжаться? В нашем понимании они должны быть репатриированы, и к ним должны быть применены соответствующие меры, это наше послание Великобритании. Наша позиция состоит в том, что все они должны быть отправлены на родину и предстать перед правосудием", - сказал он.

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что страна не собирается держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправит их в страны происхождения, в частности в европейские.