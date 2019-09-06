Зариф назвал санкции США против России и Ирана попыткой запугивания в политических целях

ТЕГЕРАН, 6 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал санкции США против Кубы, России, Сирии и Ирана попыткой добиться незаконных политических целей запугиванием невинных людей. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Экономический терроризм США против Кубы, Китая, России, Сирии и Ирана преднамеренно направлен против гражданских лиц. Это попытка достичь незаконных политических целей, запугивая невинных людей", - заявил Зариф. Он добавил, что "методы Вашингтона теперь включают пиратство, взяточничество и шантаж".

В среду американские власти расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также несколько танкеров. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) считает, что меры направлены против "крупной сети перевозки грузов, находящейся под управлением и оказывающей финансовую поддержку силам специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции", который президент США Дональд Трамп 8 апреля внес в список иностранных террористических организаций.

Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк) и Майкл Маккол (от штата Техас) призвали в четверг Трампа ввести санкции в отношении российских властей за якобы имевшие место "нарушения прав человека" во время несанкционированных митингов в Москве и Санкт-Петербурге. Конгрессмены также предложили ввести ограничения в отношении отдельных лиц, допустивших, по их мнению, нарушения прав человека в рамках "акта Магнитского".