{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД Армении указали на отсутствие разногласий в отношениях Еревана и Москвы

Как отметил глава армянского дипведомства Зограб Мнацаканян, речь идет о прочных основах сотрудничества

ЕРЕВАН, 6 сентября. /ТАСС/. Отношения Армении и России опираются на прочную основу, и на межгосударственном уровне между двумя странами нет разногласий. Об этом заявил на брифинге в пятницу глава МИД республики Зограб Мнацаканян.

"Межгосударственные отношения Армении и России имеют довольно прочные основы, и на этом уровне у нас нет никаких разногласий. У нас есть некоторые судебные, юридические процессы, но на межгосударственном уровне мы можем продвигать ту двустороннюю повестку, на которой базируются наши стратегические отношения", - отметил глава МИД страны, оценивая нынешние отношения между Ереваном и Москвой.

Теги
АрменияРоссия
СМИ: талибы атаковали центр провинции Фарах на западе Афганистана
По информации телеканала 1TV, в ходе боев ликвидировали "главу разведки" талибов в провинции Фарах
Читать полностью