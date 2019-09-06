В МИД Армении указали на отсутствие разногласий в отношениях Еревана и Москвы

ЕРЕВАН, 6 сентября. /ТАСС/. Отношения Армении и России опираются на прочную основу, и на межгосударственном уровне между двумя странами нет разногласий. Об этом заявил на брифинге в пятницу глава МИД республики Зограб Мнацаканян.

"Межгосударственные отношения Армении и России имеют довольно прочные основы, и на этом уровне у нас нет никаких разногласий. У нас есть некоторые судебные, юридические процессы, но на межгосударственном уровне мы можем продвигать ту двустороннюю повестку, на которой базируются наши стратегические отношения", - отметил глава МИД страны, оценивая нынешние отношения между Ереваном и Москвой.