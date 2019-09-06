СМИ: талибы атаковали центр провинции Фарах на западе Афганистана

ТАСС, 6 сентября. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) предприняли атаку на город Фарах, административный центр одноименной провинции на западе Афганистана. Об этом сообщает в пятницу афганский телеканал 1TV со ссылкой на официального представителя полиции этой провинции.

В регион прибыли подразделения специального назначения афганских сил безопасности для отражения нападения. В ходе боев был ликвидирован "глава разведки" талибов в провинции Фарах. Боевики утверждают, что им удалось захватить часть города. Agence France-Presse в свою очередь сообщает со ссылкой на администрацию губернатора провинции, что экстремисты захватили центр подготовки правительственных войск.

Ночью боевики атаковали блокпосты афганских сил безопасности на севере страны в провинции Тахар. В ходе атаки погибли шесть и получили ранения четверо сотрудников сил безопасности. Ликвидированы восемь боевиков. Двое гражданских были убиты и еще двое ранены в результате минометного обстрела террористами жилого дома, указывает агентство "Синьхуа" со ссылкой на правительственный источник.