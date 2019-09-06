Королева Дании заявила, что приглашение Трампу посетить страну остается в силе

СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. /ТАСС/. Приглашение королевы Дании Маргрете II президенту США Дональду Трампу посетить страну остается в силе. Об этом монарх заявила на пресс-конференции, запись которой размещена на сайте телеканала ТВ2.

"Бывает, возникает необходимость отмены визита, и тогда нужно посмотреть, возможен ли он в более позднее время, - пояснила королева. - Я рассчитываю, что [визит] случится позднее и что он [Трамп] скажет: "Вот теперь я могу". Поскольку приглашение остается в силе".

18 августа Трамп заявил, что Соединенные Штаты были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Позднее Трамп сообщил, что отложил запланированный на 2-3 сентября визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии, а агентство Associated Press сообщило, что Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.

Гренландия - территория в составе Королевства Дания. С 2009 года имеет права широкой автономии. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.