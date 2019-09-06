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Brexit

Высокий суд Лондона отклонил иск на решение Джонсона приостановить работу парламента

По информации телеканала Sky News, теперь это дело перейдет на рассмотрение Верховного суда, заседание которого должно состояться 17 сентября

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отклонил в пятницу иск на решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Об этом информировал телеканал Sky News.

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Иск подала инвестиционный менеджер и активист Джина Миллер, не первый раз выступающая против Brexit. По информации телеканала, теперь это дело перейдет на рассмотрение Верховного суда. Заседание должно состояться 17 сентября.

"Мы продолжим бороться за демократию", - заявила Миллер у здания суда в центре британской столицы.

Королева Елизавета II официально одобрила 28 августа приостановку работы парламента Великобритании по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу 9-12 сентября и продлиться до 14 октября. Британский премьер при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки 31 октября.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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