Высокий суд Лондона отклонил иск на решение Джонсона приостановить работу парламента

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Высокий суд Лондона отклонил в пятницу иск на решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Об этом информировал телеканал Sky News .

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Иск подала инвестиционный менеджер и активист Джина Миллер, не первый раз выступающая против Brexit. По информации телеканала, теперь это дело перейдет на рассмотрение Верховного суда. Заседание должно состояться 17 сентября.

"Мы продолжим бороться за демократию", - заявила Миллер у здания суда в центре британской столицы.

Королева Елизавета II официально одобрила 28 августа приостановку работы парламента Великобритании по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу 9-12 сентября и продлиться до 14 октября. Британский премьер при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки 31 октября.