СМИ: президент Афганистана отложил визит в Вашингтон

ТАСС, 6 сентября. Визит президента Афганистана Ашрафа Гани в Вашингтон, намеченный на эти выходные, отложен. Об этом со ссылкой на источники в окружении лидера сообщил в пятницу телеканал TOLO News.

Гани в сопровождении представительной делегации должен был вылететь в США в субботу. На понедельник у него была намечена встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Официальной информации относительно поездки Гани в Вашингтон пока нет.

В четверг афганский лидер раскритиковал договоренности США и движения "Талибан" (запрещено в РФ), касающиеся мирного урегулирования в Афганистане. Он заявил, что "искать мир с группировкой, которая все еще занимается убийствами невинных, бессмысленно". Ранее в тот день в Кабуле произошел теракт, ответственность, за который взяли на себя талибы.

2 сентября специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретился с афганским президентом и представил ему проект мирного соглашения, достигнутого между талибами и вашингтонской администрацией. Согласно договоренностям, американские силы покинут пять баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания документа. Он также указал, что "США и талибы достигли принципиального соглашения", однако этот вариант договора не является окончательным, пока его не одобрили американский и афганский президенты.

Во вторник заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов сообщил журналистам, что Соединенные Штаты и талибы настаивают, чтобы Россия в том или ином качестве присутствовала при возможном подписании договоренностей, над которыми стороны сейчас работают.