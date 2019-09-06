Прокуратура выдвинула обвинения против экс-депутатов от "Оппоблока" Вилкула и Колесникова

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинения двум экс-депутатам Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" - бывшему главе Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Александру Вилкулу и бывшему председателю Агентства госимущества Украины Дмитрию Колесникову.

Как сообщается в пятницу на сайте ведомства, они подозреваются в злоупотреблении служебным положением и причинении государству многомиллионных убытков.

В частности, утверждается, что в течение 2011-2012 годов Вилкул, будучи председателем Днепропетровской ОГА, вопреки положениям Земельного кодекса Украины предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горнообогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственного на промышленное.

Колесников же обвиняется в том, что будучи председателем Агентства госимущества Украины в период с июня по декабрь 2012 года злоупотребил служебным положением и совершил незаконные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса Государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я. Ю. Осадки" в Днепре (бывший Днепропетровск) общей площадью почти 7 тыс. кв м. По версии прокуратуры, это сделало возможной незаконную приватизацию объектов и повлекло за собой убыток на сумму более 16 млн гривен (около $600 тыс.).

В сообщении прокуратуры указывается, что Институт имени Осадки является единственным в стране предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, труб и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

На последних президентских выборах на Украине весной этого года Александр Вилкул был кандидатом на пост главы государства от партии "Оппозиционный блок", но набрал в первом туре всего 4,15% голосов и выбыл из борьбы. На парламентских выборах летом "Оппозиционный блок" не смог преодолеть 5-процентный барьер и не прошел в Верховную раду по партийным спискам.